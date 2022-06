L’x dirigente sportivo della Salernitana, Beppe Cannella, non ha dato una grande mano psicologica ai tifosi partenopei. L’acquisto di Deulofeu ha diviso tutti, c’è chi lo apprezza ed è convinto che farà bene, altri sono meno fiduciosi dell’esperienza a Napoli dell’ex Milan. Uno di questi è Beppe Cannella, il quale notifica: “Gerard ha indubbiamente grande qualità e tecnica. A queste però si deve aggiungere la continuità e anche la gestione della pressione in piazze importanti. All’Udinese è stato un leader, si è caricato i bianconeri e i risultati sono stati ottimi. La differenza però è che a Udine aveva meno pressione e obiettivi più contenuti. A Napoli dovrà sudare per mantener la fama acquisita nell’ultima stagione. Un esempio lampante è Simone Verdi; a Bologna era considerato un fenomeno e in Emilia aveva mostrato grandi cose, in Campania fallì miseramente. Bene l’idea Deulofeu ma aspettiamo”. Queste le dichiarazioni dell’ex dirigente ai microfoni di 1 Station Radio.