Tuttosport – Anche la Juventus su Fabian Ruiz! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli. Secondo il quotidiano in casa Napoli scendono le speranze per il rinnovo di Fabian Ruiz. Il giocatore ha infatti rifiutato la proposto di rinnovo con la società partenopea nella quale si proponeva un allungamento di un anno di contratto e l’introduzione di una clausola rescissoria. Attualmente quindi la sua avventura in azzurro finirebbe a giugno 2023 e se non venduto prima potrebbe lasciare la società a zero. Il centrocampista spagnolo classe 1996, sarebbe un obiettivo del club bianconero. Per ora sono solo voci di mercato e Aurelio De Laurentis, al netto di offerte spropositate, ha sempre evitato di rinforzare quelle che potrebbero essere eventuali rivali per i primi posti in Serie A ma l’interesse c’è. L’eventuale trattativa è comunque legata al futuro dell’attuale centrocampista bianconero, Arthur. ALcune squadre tra cui l’Arsenal sarebbero sul brasiliano.