Sky – Lazio alla ricerca di un portiere: Carnesecchi è il preferito ma si dovrà operare: la situazione

Marco Carnesecchi si sottoporrà domani ad un intervento chirurgico dopo l’infortunio alla spalla rimediato in Under 21. Lo segnala Gianluca Di Marzio in chiave calciomercato analizzando le possibili mosse della Lazio:

“Dopo l’intervento sarà più chiaro quale sarà il programma di riabilitazione di Carnesecchi e quale sarà la sua prognosi, che comunque dovrebbe essere stimata sui tre-quattro mesi di stop. Questione di poche ore, comunque, prima di avere informazioni e dettagli più chiari. La Lazio, quindi, aspetta: sarà proprio la prognosi che determinerà la volontà del club biancoceleste e le sue mosse in chiave mercato”.