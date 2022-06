L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo l’emittente televisiva il Napoli è in corsa per l’attaccante Milan Djuric. Il trentaduenne bosniaco è in scadenza di contratto con la Salernitana ed è cercato anche dalla Fiorentina. I partenopei intendono inserirsi nella trattativa solo nel caso in cui fosse ceduto Andrea Petagna e hanno quindi, cautelativamente, già avviato i contatti.