Sky – Cremonese per la difesa si punta un ex Napoli: i dettagli

La Cremonese inizia a costruire la squadra per la prossima stagione dove la vedrà impegnata nel campionato di Serie A: infatti in mattinata c’è stato un incontro con il Sassuolo secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio: tra gli argomenti trattati c’è stato quello relativo al futuro di Leonardo Sernicola, terzino sinistro classe 1997 di proprietà del Sassuolo ma che nella scorsa stagione ha giocato in prestito nella Cremonese, che adesso spera di riuscire a confermarlo anche in vista del prossimo anno. Oltre a lui, la Cremonese continua a lavorare anche per Vlad Chiriches, esperto difensore centrale ex Napoli in scadenza di contratto con il Sassuolo nel 2023.