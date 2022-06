La Repubblica – Sampdoria interessata a Petagna! I dettagli

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli. Secondo il quotidiano la Sampdoria avrebbe tentato un ennesimo assalto ad Andrea Petagna. L’attaccante azzurro, ad un passo dai blucerchiati all’inizio della passata stagione, è un obiettivo della società genovese da tempo. I blucerchiati potrebbe proporre al Napoli un prestito con diritto di riscatto. De Laurentiis, però, vedrebbe solo due soluzioni per l’attaccante: permanenza o cessione definitiva. Il cartellino di Petagna, però, sarebbe decisamente fuori budget per la Sampdoria.