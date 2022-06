KKN – Il Monza punta due calciatori del Napoli: ecco chi sono

Il Monza, a seguito della promozione in Serie A conseguita ai playoff contro il Pisa, ha necessità di rinforzare la rosa. Giovanni Stroppa ha a sua disposizione dei nomi molto interessanti, ma Filippo Antonelli, ds della società, vuole portare alla sua corte giocatori già noti al palco della massima divisione.

Per questo motivo, secondo quanto riporta KissKissNapoli, la squadra lombarda ha messo gli occhi su Adam Ounas e Andrea Petagna. Il primo ha già avuto esperienze in squadre che puntavano alla salvezza come il Crotone e potrebbe rendersi utile grazie alle sue grandi doti tecniche. Bisogna ,però, fare i conti con la forte concorrenza del Torino. L’antagonista per la corsa a Petagna, invece, potrebbe essere la Sampdoria, senza dimenticare che sull’attaccante c’è anche la Salernitana. La cosa certa è che un centravanti di peso come lui farebbe molto comodo visto che potrebbe ricoprire perfettamente il ruolo di spalla di Dany Mota Carvalho.