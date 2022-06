Italia – Irlanda U21: Nicolato lascia Gaetano e Zanoli in tribuna

Alle ore 17:30 allo stadio Del Duca di Ascoli la nazionale U21 gioca l’ultima partita delle qualificazioni agli Europei. Per essere certi di giocare la manifestazione che si terrà in Georgia e Romania, gli azzurrini devono portare a casa almeno un punto contro la diretta concorrente Irlanda. Nella formazione iniziale decisa da mister Paolo Nicolato, però, mancano Gaetano e Zanoli che sono stati addirittura lasciati in tribuna. I due giocatori del Napoli, dunque, chiudono qui la loro stagione più che positiva.

Di seguito la formazione ufficiale: Plizzari; Okoli, Viti, Pirola; Cambiaso, Bove, Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri, Cambiaghi