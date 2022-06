Gazzetta – Mertens vuole riacquistare il suo cartellino: la richiesta per ADL

Dries Mertens non ha ricevuto nessuna comunicazione dal Napoli. De Laurentiis non ha più cercato il calciatore azzurro, nonostante la visita a casa sua di un mese fa. L’incantesimo si è rotto e le incomprensioni e le aspettative non lasciano alcun dubbio sull’addio del belga alla maglia azzurra. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha commentato la situazione.

“Anche per questo, per incomprensioni e attese con De Laurentiis, Dries ha chiesto il “riacquisto” del cartellino per 1,6 milioni. Quasi una provocazione per il Napoli”. Si legge sul quotidiano.