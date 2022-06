De Maggio: “Kvaratskhelia potenzialmente più forte di Kakà” Arriva la risposta di Pistocchi

Il giornalista Valter De Maggio, nel suo intervento a Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss, ha tessuto le lodi di uno dei nuovi acquisti del Napoli: “Kvaratskhelia è un grande calciatore, ve lo assicuro. Il Napoli ha preso un fenomeno, potenzialmente anche più forte di Kakà. Attenzione: non sto dicendo che sia migliore del brasiliano, non adesso almeno. Affermo invece che ha ancora degli ampi margini di miglioramento. Il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto”.

Le parole di Valter De Maggio non hanno lasciato indifferente Maurizio Pistocchi, anzi. Il cronista ha così replicato: “Kvaratskhelia potenzialmente più forte di Kakà? Non lo so, ma lo spero vivamente per il Napoli anche perché se così fosse Cristiano Giuntoli avrebbe chiuso un affare incredibile. Per come la vedo io, Kvaratskhelia ha grande fisicità, buonissima tecnica, bravo nell’uno-contro-uno. Va misurato nel calcio italiano, ma le qualità ci sono e queste sono le cose che contano di più”.