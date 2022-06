De Maggio: Demme richiesto da Gattuso, Deulofeu prenderà il posto di Politano, Sirigu sarà vice Meret”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Walter De Maggio che ha fatto il punto sul mercato in entrata ed uscita del Napoli. Ecco quanto detto:

“Demme ha cambiato da poco agente affidandosi all’agenzia Firs1. Il calciatore ha trovato poco spazio l’anno scorso e vuole giocare con più continuità. L’italo-tedesco è richiesto da Gattuso che lo rivorrebbe con sé al Valencia. Il Napoli chiede circa 10 milioni per farlo partire. Deulofeu è ad un passo dal trasferimento in maglia partenopea complici anche gli ottimi rapporti tra le due società. Il calciatore spagnolo dovrebbe, però, sostituire Politano che pure sarà ceduto dopo aver chiesto la cessione alla società azzurra. In porta dovrebbe rinnovare Meret, Sirigu arriverebbe per fare il dodicesimo alle spalle del friulano”.