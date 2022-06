Bagni: “Bisogna fare i complimenti a Giuntoli per aver comprato Kvaratskhelia”

Salvatore Bagni si è soffermato sul mercato del Napoli durante la sua consueta chiacchierata con i giornalisti di Si gonfia la rete. “So che per Mertens, oltre l’Italia, ci sono altri paesi interessati. Più passa il tempo e più i procuratori si muovono per non farsi trovare impreparati, ed è giusto così. Mi dispiacerebbe molto. Si vince con i giocatori più forti, con quelli completi, e quelli che abbiamo noi e che sembra vadano via sono i più forti. Se l’anno scorso l’obiettivo era il quarto posto, con quei giocatori, è ovvio che l’anno prossimo sarà difficile raggiungere lo scudetto”.

Bagni ha poi aggiunto: “Bisogna fare i complimenti a Cristiano Giuntoli per aver comprato Kvaratskhelia prima degli altri, prendendolo al momento giusto. Il georgiano è un giocatore che piace a tutti, è sia fisico che tecnico ma soprattutto è libero di testa. Bisogna vedere quando arriva a Napoli, anche se tutt’ora sta giocando a livello internazionale”.

“Aspetterei per giudicarlo e per farlo giocare titolare, ma comunque per il prezzo pagato è stato un grande affare. Sportiello mi piace, però prenderei più Sirigu come secondo di Meret. Io sono convinto che rimarrà Meret con uno di esperienza dietro, che potrebbe essere Sir