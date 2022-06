Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, nel corso della sua trasmissione ‘Si gonfia la rete’ ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Io dico magari la Juve acquistasse Fabian, almeno il Napoli non lo perderebbe a zero. I centrocampisti attuali della Juve non sono meno di Fabian, lo spagnolo non ti da niente di più. Un discorso è se va Koulibaly un altro se va Fabian. Non so se Koulibaly rinnova, sicuro non alle stesse cifre perché 6 milioni la società non se li può permettere”.