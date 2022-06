Aronica: “Ecco cosa deve fare ADL. Attenzione a questo giovane”

Salvatore Aronica, ex-difensore del Napoli dal 2008 al 2012, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com. Oltre a dirsi molto soddisfatto della promozione in Serie B del Palermo (sua città natale), ha anche speso delle parole sul mercato della squadra di De Laurentiis:

“Sono molto legato a Paulo Dybala visto che agli inizi della sua esperienza in Italia ha messo in vetrina le sue qualità a Palermo. Credo che una piazza come Napoli sia perfetta per lui dato il calore e la competenza della tifoseria. Da difensore vi assicuro che Koulibaly è imprescindibile per Spalletti perché, oltre a sostituire Insigne nel ruolo di leader carismatico, è il baluardo della difesa e colui che più di tutti il Napoli non può permettersi di perdere. ADL deve capire che per alzare il livello della rosa, la si deve completare e non rifondare. Mi auguro che il presidente capisca che nel calcio di oggi deve essere la società ad andare incontro al giocatore e non il contrario, a maggior ragione per un campione come Kalidou.

L’ormai 44enne poi aggiunge: “Ho messo gli occhi su un giovane della primavera. Il suo nome è Antonio Pesce. È una punta che sono certo avrà un grande futuro.”