Venerato: “Bremer? Se parte koulibaly, il Napoli farà un’offerta”

Ciro Venerato, giornalista sportivo, ha parlato al TG Sport Mattina della RAI di un interessamento del Napoli nei confronti di Gelson Bremer. Il difensore del Torino, ha attirato su di sè le attenzioni di molti top club grazie alle grandi prestazioni di quest’anno.

Ecco le parole del giornalista: “Spunta una quarta e inattesa pretendente per il granata Bremer. Il Napoli sta valutando un possibile addio di Kalidou Koulibaly (40 milioni o giù di lì): per ora tutto tace, ma il club azzurro sa dei contatti del suo agente con Barcellona, Paris Saint Germain e Chelsea e, di conseguenza, non vuole farsi trovare impreparato. Il contatto con Paolo Busardò (agente del brasiliano)’ c’è stato eccome”.

“Il Napoli è pronto a fare l’offerta giusta al presidente Urbano Cairo, se Kalidou Koulibaly volerà verso altri lidi. Certo, Cristiano Giuntoli, nel caso, dovrà fare in fretta. Inter (se vende Skriniar) Milan (se perde Sven Botman del Lille) e Tottenham (che segue il granata, ma non lo ha messo in cima alla lista) si sono mosse prima del Napoli”.

“I partenopei vorrebbero mettere sul piatto anche Adam Ounas: l’esterno algerino, infatti, piace al Toro”.