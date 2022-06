UFFCIALE – LAFC, ecco l’arrivo di Chiellini: “Carico per questo prossimo capitolo”

Giorgio Chiellini si è annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Los Angeles FC. L’ex capitano della Juventus ha pubblicato un breve video sui suoi profili social, con la scritta “The Next Chapter“, “Il prossimo capitolo“. Pochi minuti dopo è arrivato l’annuncio ufficiale del general manager del Los Angeles FC, John Thorrington: “Giorgio Chiellini è uno di noi fino al termine della stagione 2023, e per il nostro club è un’occasione unica. Ci sono poche calciatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmarés“.