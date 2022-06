TMW – Napoli, Politano in uscita: per lui possibile futuro al Valencia

Niccolò Ceccharini, esperto di mercato di Tuttomercato.web, ha parlato della situazione esterni in casa Napoli, in particolare del futuro di Matteo Politano:

“Se esce uno tra Ounas e Politano potrebbe comunque arrivare Deulofeu. Sono comunque due giocatori diversi. Deulofeu è l’obiettivo se esce qualche esterno, mentre se esce Fabian arriva Barak. L’offerta per Politano ancora non è arrivata ma c’è movimento, soprattutto del Valencia di Gattuso. Se non ci sono i presupposti non è detto che parta, a quel punto partirebbe Ounas. L’esterno ha comunque il desiderio di avere più spazio come anche dichiarato dall’agente recentemente”.