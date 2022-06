Sconcerti: “Non è un mercato decifrabile. Vi dico gli acquisti più realistici”

Il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti ha fatto il punto della situazione sulla prossima sessione di calciomercato.

Ecco un estratto dal suo approfondimento pubblicato su calciomercato.com: “E’ un mercato non ancora decifrabile. I primi veri rinforzi sarebbero Lukaku e Dybala, sarebbero comunque un rinforzo effettivo. Questo vuol dire due cessioni, probabilmente Dumfries e Skriniar. L’acquisto di Bellanova messo accanto a Darmian, significa questo. Ed è quello che assicura contanti veri all’Inter che deve chiudere la campagna con un attivo compreso tra i 60 e gli 80 milioni. Skriniar assicura un incasso ma anche una spesa per sostituirlo. Dumfries è già stato sostituito”.

“Non conosco la somma algebrica, mi sembra però un’Inter che si assottiglia. Da Hakimi-Perisic dello scudetto, siamo a Bellanova-Gosens. Lukaku e Lautaro c’erano già in quella squadra. Ma in realtà per ora non si è mosso nessuno. Si aspetta la Juve che è in difficoltà avendo contratti ai vecchi costi con giocatori che per questo sono poco cedibili”.

“Il Milan è in una fase di transito, ma giova ricordare che il peso economico del nuovo proprietario è un decimo di quello di Elliott. L’acquisto più realistico è quello di Frattesi alla Roma, per il valore intrinseco del giocatore e per il 30 per cento di proprietà che la Roma già vanta. Il problema di tutti è doppio: non si può comprare senza vendere e nessuno ha davvero giocatori che interessino i compratori”.