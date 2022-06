Secondo quanto riporta il quotidiano Roma, Dries Mertens avrebbe deciso di lasciare il Napoli e difficilmente accetterà una futura proposta di De Laurentiis. Il rapporto con il club azzurro è quindi titoli di coda e servirebbe un colpo di scena per trattenerlo ancora.

Si sapeva già come sarebbe andata a finire: la proprietà non era intenzionata a rinnovargli il contratto alle cifre richieste dal giocatore e su questo De Laurentiis non ha mai cambiato idea.

A questo punto, Dries dovrà aspettare solamente le offerte di Lazio e Roma.