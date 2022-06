Repubblica – La Lazio incombe su Sirigu e avvisa il Napoli

L’edizione odierna de La Repubblica ha parlato di Salvatore Sirigu.

Secondo quanto riportato sul portiere del Genoa, attualmente in orbita Napoli, ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio Sarri a rientrare tra le pretendenti per l’acquisto dell’estremo difensore italiano. Al momento gli azzurri rimangono in vantaggio, data anche la preferenza dello stesso Sirigu in caso di addio di David Ospina: ad ogni modo il club biancoleste si inserisce prepotentemente nell’asta che porta all’esperienza dell’ex Torino e Genoa.