Renica: “Koulibaly è insostituibile, nemmeno Bremer è all’altezza”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato della situazione Koulibaly a Radio Goal.

Quest’ultimo si è espresso in tali termini sul difensore del Napoli: “Koulibaly è insostituibile con nessun altro calciatore. Bremer è un calciatore ottimo per una piazza come Napoli, ma questo non significa che può sostituire Koulibaly. Se immagino una coppia Rrahmani-Bremer, non ho la stessa tranquillità che posso avere con la presenza del senegalese”. Un ex difensore, come Renica, che ha dato il suo punto di vista sulla cessione del gigante senegalese: ad oggi il rinnovo sembra complicato e c’è il rischio che si possa andare a scadenza in una situazione simile a quella vissuta da Insigne.