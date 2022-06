Raspadori esalta Koulibaly: “Difensore davvero completo sotto tutti i punti di vista”

Giacomo Raspadori, intervistato da SportWeek, ha parlato del suo ruolo di attaccante.

Nell’intervista, inoltre, ha esaltato le qualità difensive di Kalidou Koulibaly: “Per quanto riguarda il mio ruolo di attaccante, non vado a terra appena c’è un contatto perchè sarebbe una scorrettezza. Ho imparato anche a capire quando un difensore può compiere un errore ed ad approfittarne. Koulibaly è il difensore più completo sia dal punto di vista fisico che tecnico”. Parole di elogio davvero importanti quelle dell’attaccante neroverde per il gigante azzurro, che è diventato con il passare degli anni una colonna portante della Serie A nonchè calciatore stimato per la sua leadership.