Non si placano le voci su un possibile futuro in Premier League per Victor Osimhen. Secondo quanto riferito dal portale nigeriano “Today”, l’Arsenal avrebbe offerto ad Aurelio De Laurentiis circa 51 milioni di sterline per strappare l’attaccante al Napoli. Proposta che, però, sarebbe stata ritenuta insufficiente dai partenopei, che l’hanno prontamente rispedita al mittente.