Mandarini: “Bernardeschi è ormai lontano, Koulibaly al Barcellona? Aspettiamo giovedì”

Il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini ha parlato ai microfoni di Radio Goal di alcune trattative in casa Napoli.

Ecco quanto ha dichiarato il giornalista: “Le immagini sull’infortunio di Olivera mi avevano spaventato. Il calciatore piangeva, aveva le mani sul volto, temevo il peggio. Per fortuna arrivano notizie confortanti, il calciatore sarà nel ritiro del Napoli in quel di Dimaro”.

“Per Koulibaly attendo l’assemblea di giovedì del Barcellona. Se saranno ripianati una parte dei debiti, verranno fatte delle riflessioni su Kalidou e i nuovi investimenti sul mercato. Per me un calciatore come il senegalese è insostituibile, uno di quelli che fa la differenza. Ma è chiaro che se Kalidou dovesse approdare in un nuovo club, la società campana dovrebbe acquistare un calciatore importante. Si parla di Bremer, ma mi risulta che sia vicino all’Inter e non è Koulibaly”.

“La trattativa per Bernardeschi si è arenata, non ci sono segnali relativi all’interesse concreto del club di Aurelio De Laurentiis per il calciatore della Juventus”.