Mancini su Insigne: “Vedremo cosa accadrà, per noi è stato importante”

Roberto Mancini, alla vigilia di Germania-Italia, ha parlato in conferenza stampa su Insigne.

Tra le tante domande rivoltegli in sala stampa, il CT della nazionale si è soffermato anche sull’ex capitano del Napoli: “Non so cosa accadrà con Insigne, dipenderà da come starà. Lorenzo ci ha dato tanto, è stato importante per noi. L’andamento del campionato americano sarà indicativo da questo punto di vista”. Adesso bisognerà capire quale sarà l’utilizzo dell’ex 24 del Napoli, entrato nel giro della MLS e in un calcio che ad oggi rimane leggermente dietro nei nastri di partenza della competitività.