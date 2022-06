“Al Napoli si potrebbe ripetere una situazione come quella che fu per Arkadiusz Milik”. Così Gianfranco Lucariello esordisce ai microfoni di Radio Marte. Chiaro il riferimento a Fabian Ruz: se lo spagnolo non dovesse rinnovare – secondo il giornalista – si potrebbe ripetere una vicenda simile a quella dell’attaccante polacco. Nell’ambiente Napoli, inoltre, non si vede serenità, e ci sono ancora complicazioni ed incertezze sul futuro di Meret, Politano e Koulibaly.