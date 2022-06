Karagumruk, si presenta Pirlo: “Ho contatti importanti nel calcio, li sfrutterò per il bene del club”

Andre Pirlo, è diventato il nuovo allenatore del Karagumruk, squadra turca di Super Lig dove già c’è una piccola colonia di calciatori italiani (Viviani, Biraschi, Borini) fa capire di saperne già abbastanza della sua nuova squadra:

“Sono un amante del calcio quindi ho sempre seguito i campionati esteri, anche quello turco. In più ho visto che c’erano altri italiani che giocavano in questa squadra e ciò mi ha spinto a seguirla anche negli anni passati. Qualche settimana fa c’è stata questa opportunità di parlare con il club e abbiamo iniziato la trattativa. Ho giocato in squadre importanti e ho contatti importanti nel mondo del calcio: se sarà il caso cercherò di sfruttarli al meglio anche per questa nuova esperienza. Anche qui nel calcio turco ci sono giocatori di rilievo. Io, nella mia carriera, ho avuto anche il piacere di giocare al fianco di calciatori turchi. Non mi piace però parlare di giocatori che non sono nel nostro club. Preferisco concentrarci sul nostro team”.