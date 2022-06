Gds- Il punto sui portieri in casa Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport, David Ospina è prossimo alla partenza data la lontananza tra le richieste degli agenti del colombiano e le offerte del presidente. Questo addio aprirà a nuovi scenari, infatti, anche Salvatore Sirigu è stato accostato ai partenopei ma solo come secondo portiere visto che il Napoli sembra deciso a puntare su Alex Meret. Nonostante un’ultima stagione travagliata tra infortuni e rotazioni,è quasi certo che sia lui il prossimo portiere titolare per il prossimo campionato e per la Champions che verrà.