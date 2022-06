Il noto giornalista Paolo Del Genio ha parlato di mercato in entrata nel corso di Radio Kiss Kiss. Di seguito, le e sue parole: “Il Napoli vuole trattenere Koulibaly, e sta per prendere Deulofeu, giocatore che attendo da almeno cinque stagioni“. Per lo scambio De Paul-Fabian aggiunge il collega: “De Paul è un calciatore molto tecnico e forte e non ho motivi per mettere in dubbio la notizia di questo scambio”.