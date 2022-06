Corbo: “Insigne grande persona! Caso ‘Il Giornale’-Koulibaly? Che caduta in basso”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma Radio Goal, inerenti alla situazione Insigne e all’articolo del quotidiano ‘Il Giornale’ su Koulibaly. Di seguito, le parole del collega: “A Lorenzo stringo la mano perchè nonostante i soldi dei canadesi del Toronto, lui preferiva guadagnare di più nella sua città, ma è stato il lcub a rifiutare totalmente le sue richieste economiche”.

Sull’articolo de Il Giornale: “Nell articolo ho trovato la parola scimmia, è secondo me una grande caduta in basso. Napoli non è affatto una città razzista”.