Corbo: “C’è una sola soluzione al nodo Mertens-Napoli”

Il giornalista sportivo Antonio Corbo ha parlato ai microfoni di Radio Marte della situazione in stallo tra Mertens e Napoli.

Ecco ciò che ha dichiarato: “ll mercato del Napoli è confuso nella comunicazione, visto che il presidente ha attirato l’attenzione con la famosa ‘vil moneta’ e i riferimenti a Mertens e Koulibaly. È sembrato sgarbato sia a me che ai tifosi. Il problema è che il Napoli sta costruendo discretamente la propria squadra, mentre il caso Mertens è archiviato nel momento in cui la società non vuole dare la stessa cifra richiesta dal belga. A meno che Mertens non abbassi l’offerta non si troverà una soluzione. Per quanto riguarda Koulibaly credo rimanga a Napoli per l’ultimo anno. Poi ci sarà tutto un anno per provare a raggiungere il rinnovo”.

“Ci sono dei giocatori che possono giocare di più o di meno, ma noi giornalisti dobbiamo parlare di fatti concreti. Bisogna anche capire i tecnici cosa pensano, se a Spalletti piace Deulofeu deve essere chiaro. Gli allenatori devono sempre dire, prima dell’inizio del campionato, se la squadra è pronta”.

“Non so se Spalletti è contento, perché non lo conosco. Sicuro è contento di se stesso, ma deve essere più chiaro con tutti perché i napoletani amano la chiarezza. Se Spaletti ritiene Ospina così importante, ma il presidente non vuole rinnovarlo, può dargli una fettina del suo stipendio. I presidenti di calcio sono mercanti nell’interesse della società, e ad oggi non c’è un presidente che non curi i suoi interessi. Tutto il resto è una poesia che affascina i tifosi”.