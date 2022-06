Corbo a Radio Goal: “Stimo ADL, ma qualche battuta andrebbe evitata”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal.

Il giornalista e opinionista sportivo ha parlato della gestione di ADL, denotando aspetti negativi e qualche atteggiamento che andrebbe modificato: “Stimo ADL in quanto amministratore di questa società, riesce sempre a portare a termine gli obiettivi dei suoi interessi. Stessa cosa con i conti. Dovrebbe evitare frasi ad effetto e qualche battutina che potrebbero rivoltarsi contro la sua stessa persona. Il Napoli non può ad oggi assicurare cifre importanti, come nel caso Insigne: il calciatore voleva guadagnare di più e il Napoli non avrebbe potuto garantire le cifre promesse dal Toronto”.