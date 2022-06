Si sà, il Napoli vuole Gerard Deulofeu, l’attaccante dell’Udinese.

Come riporta il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis aveva già cominciato i sondaggi in un’epoca non sospetta, ma nelle ultime ore avrebbe ottenuto anche l’assoluto gradimento del giocatore. Lo spagnolo, infatti, ha risposto sui social ai tifosi che lo invitavano ad accettare l’accordo con il club, scrivendo “Ho tanto rispetto per il Napoli, un top club”.

Nonostante questo, però, De Laurentiis è consapevole della bella concorrenza con cui va a scontrarsi: la Real Sociedad, il Villarreal ma anche il Tottenham. L’Udinese spera di ricavare dalla sua cessione 20 milioni di euro, ma si accontenterebbe anche di 18 milioni.