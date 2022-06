Bagni e la risposta al Giornale: “Al mondo non esiste città come Napoli”

Nell’edizione odierna de Il Giornale, si legge un articolo che accusa pesantemente Napoli e i napoletani. Nell’articolo si legge di presunti episodi razzisti da parte dei tifosi nei confronti di Kalidou Koulibaly. A rispondere all’accusa, ci pensa uno che la piazza la conosce bene. Infatti, ai microfoni di Radio Marte, l’ex calciatore Salvatore Bagni ha commentato l’articolo con disprezzo.

Ecco le sue parole: “Cos’è sta stupidaggine?! Cos’è sta cosa?? Chi lo scrive non viene a Napoli da 50 anni o non ci ha mai vissuto… Io giro tutto il mondo e, fidatevi, di città meno razziste di Napoli non esistono“.

“Ma come fai ad associare Koulibaly e Napoli al razzismo? Non c’entra niente… Sceglietene un altro, se proprio volete parlare male. Se questi episodi ci fossero mai stati, Kalidou, che è un ragazzo che parla poco ma lo fa in modo chiaro, lo avrebbe messo in evidenza“.

“Perché, mi chiedo, certe persone si prendono libertà di dire cose che non esistono? Una follia, questa è disinformazione pura! Chi se ne frega di gente così? Se non conoscono certe realtà, rimangano a casa loro…”