Auriemma: “Bremer ha detto no al Napoli, difficile vendere Koulibaly”

Raffaele Auriemma a Radio Marte ha parlato di Bremer.

Come dichiarato dall’esperto giornalista napoletano, infatti, le possibilità di vedere il difensore del Torino sotto il Vesuvio sarebbero ridotte all’osso. Ne ha spiegato i motivi durante la trasmissione Si Gonfia la rete: “Bremer ha detto no al Napoli da ciò che mi risulta ed è comprensibile viste le squadre che chiedono di lui. Come difensore è uno dei migliori che puoi acquistare. Al momento è difficile comunque che il Napoli possa vendere Koulibaly”. Parole che dunque fanno ben sperare per i tifosi del Napoli, che richiedono a gran voce il rinnovo e la permanenza di Kalidou Koulibaly.