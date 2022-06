Secondo le ultime news il Napoli sarebbe vicino a raggiungere un accordo per il trasferimento del difensore Leo Ostigard. Come riportato in queste ore da Sky Sport, però, ci sarebbe ancora distanza tra gli azzurri e il Brighton. La trattativa è entrata nel vivo ma le parti sono ben lontane da un punto di incontro sulle cifre. Il club inglese chiede circa 10 milioni di euro (parte fissa da 6 più altri 4 di bonus); al momento i partenopei sono fermi a 3.