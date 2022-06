Repubblica – La situazione Koulibaly è da definire entro fine giugno

La situazione Koulibaly va chiarita quanto prima.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, stamane, nell’edizione odierna: “De Laurentiis lo valuta 40 milioni di euro e non accetta contropartite tecniche: l’ ipotesi Pjanic non è mai decollata anche perché il centrocampista è reduce da un’ annata difficile al Besiktas e sembra lontano dagli standard di rendimento offerti a Roma ( con Spalletti) e alla Juventus. Il Barca è atteso da una nuova ristrutturazione economica per far fronte ai tanti debiti e giovedì c’ è un appuntamento che potrebbe cambiare il mercato blaugrana e di conseguenza il futuro di Koulibaly. La deadline è fissata alla fine di questo mese. Koulibaly non intende aspettare oltre e non esclude neanche di

rimanere un altro anno con il Napoli seguendo l’ esempio di Insigne che ha lasciato la maglia azzurra al termine del

suo contratto. Se ne riparlerà a breve”.