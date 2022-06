Nazionali – Elmas e Kvaratskhelia titolari con Macedonia e Georgia. Stasera in campo Rrahmani con il Kosovo

Nel tardo pomeriggio due calciatori azzurri sono stati impegnati in Nations League con le rispettive nazionali. Stiamo parlando di Eljif Elmas e Khvicha Kvaratskhelia: il primo ha giocato per 79 minuti nel match che ha visto la sua Macedonia battere per 4-0 Gibilterra; il secondo invece è stato in campo per tutti i 90 minuti del match tra Georgia e Bulgaria terminato a reti bianche. Alle 20:45 c’è Amir Rrahmani in campo con il Kosovo nella sfida contro la Grecia, il difensore partirà anche lui da titolare insieme all’ex Lazio Muriqi.