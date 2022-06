Longo: “De Laurentiis farà un’offerta maggiore a Koulibaly. In alternativa c’è Kim”

Il giornalista Daniele Longo, nel suo focus per calciomercato.com, parla dell’intricata situazione del Napoli tra cessioni e rinnovi.

Ecco le sue parole: “Leo Skiri Ostigard diventerà presto un nuovo giocatore del Napoli. L’accordo per il difensore norvegese con il Brighton è stato trovato sui 4 milioni, mancano solo gli ultimi dettagli relativi ad alcune clausole. Il classe 1999 dovrebbe firmare un contratto quadriennale a 700mila euro a stagione”.

“De Laurentiis ha in programma un nuovo tentativo per convincere Koulibaly a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. L’ultima offerta da 4 milioni non è stata accettata dal difensore senegalese. A metà della prossima settimana è previsto un nuovo contatto durante il quale il club azzurro presenterà una nuova proposta migliorativa. Nel frattempo piace Kim Min-jae. Il colosso sudcoreano può lasciare il Fenerbahce con il pagamento della clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro”.