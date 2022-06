Il Mattino – Osimhen parte solo per una cifra monstre: servono 100 milioni

Victor Osimhen partirà solo per una cifra monstre.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il nigeriano partirà solo per una cifra importante: “Ed è la verità. Il club azzurro non pensa a un’ asta, questa non è una strategia per spuntare un prezzo più alto. Osimhen è incedibile. A meno che non arrivi l’ offerta monstre. Un ragionamento che è uguale a quello di tutti i club: impossibile resistere a una eventuale offerta di questo tipo. Quei cento milioni sono una sorta di clausola: chi per primo li offre, si porta a casa Osimhen. D’ altronde, come dire di no a una cifra del genere visto che appena due anni fa Victor è stato messo a bilancio per 80 milioni di euro”.

Bisognerà capire se e quando arriverà un’eventuale offerta per il 9.