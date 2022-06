Il Torino pensa ad Ounas e il Napoli stabilisce il prezzo

Dopo l’ennesima deludente stagione di Adam Ounas in azzurro, per l’esterno algerino sembra arrivato il momento di cambiare aria. Su di lui sembra vivo l’interesse del Torino, che vuole rinforzare l’attacco dopo il buon campionato disputato nell’ultima stagione.

Ecco quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa: “Facendo leva, stavolta, sulle scadenze altrui i granata si sono nuovamente avvicinati ad un obiettivo dell’anno scorso: è Adam Ounas, 25 enne algerino del Napoli. È l’ultima idea di Vagnati che si è inserito nell’asta con il Monza neo promosso ma già molto ambizioso, altra possibile destinazione del nazionale algerino che ha vinto la Coppa d’Africa nel 2019. Con Spalletti non ha legato e dopo cinque anni nel club di De Laurentiis non ha intenzione di rinnovare. Il Napoli, che l’aveva pagato 12 milioni dal Bordeaux, ne chiede 8. Con due in più il Toro può arrivare anche a Joao Pedro e Solomon, due obiettivi dichiarati”.