Il Roma – Fabiàn Ruiz non vuole il rinnovo: ipotesi Milik 2.0?

Fabiàn Ruiz rischia di rimanere in tribuna senza accordo per il rinnovo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Roma, secondo cui potrebbe verificarsi una situazione simile a quella vissuta già da Arek Milik: “Si prevede un Milik bis in casa Napoli. Lo spagnolo ha deciso di andare a muso duro contro il Napoli rifiutando un rinnovo con una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Un affronto non da poco per Aurelio De Laurentiis. Che ha già vissuto questa situazione con l’ attaccante polacco. Allora Arek venne mandato tra panchina e tribuna e stessa cosa potrebbe capitare al centrocampista iberico. Sarebbe una spina nel fianco non indifferente per Spalletti. Che vorrebbe vivere la sua seconda esperienza nel Napoli con la massima tranquillità. C’ è da dire, poi, che per l’ allenatore il diretto interessato è fondamentale a centrocampo”.

Anche per lo spagnolo nelle prossime settimane dovrà delinearsi la situazione.