Gazzetta – La Cremonese vuole riprendersi Gaetano a tutti i costi

Gianluca Gaetano piace tanto alla Cremonese.

L’ex calciatore della squadra lombarda sarebbe il primo obiettivo di calciomercato per la promozione in A. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Rimangono aperti i contatti con la Juventus per il centrocampista Fagioli e il trequartista Zanimacchia, con l’ Atalanta per il difensore Okoli (e anche per il portiere Carnesecchi fermo per infortunio), con il Sassuolo per il terzino Sernicola. La società lombarda sta anche cercando di spingere sul Napoli per un ritorno del centrocampista Gaetano”. Il centrocampista ha lasciato ricordi importanti a Cremona e verrebbe subito accolto a braccia aperte.