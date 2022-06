Del Genio su Luis Alberto: “Lo vedrei bene al Napoli al posto di un giocatore”

Il giornalista sportivo Paolo Del Genio ha parlato di un possibile arrivo di Luis Alberto alla corte di Luciano Spalletti. Durante il suo intervento a Tele A, il giornalista ha affermato che gradirebbe l’arrivo dello spagnolo. Il centrocampista è accostato al Napoli perché vorrebbe un club con più ambizioni, e tra gli azzurri è in partenza Fabiàn Ruiz.

Ecco le parole di Del Genio: “Luis Alberto come sostituto di Fabian Ruiz? Premettendo che mi piacerebbe vedere tutti e due a Napoli, aggiungo che mi andrebbe benissimo Luis Alberto qualora il Napoli si privasse di Fabian Ruiz. Le sue qualità non possono essere messe assolutamente in discussione”.