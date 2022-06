Del Genio su De Paul: “Ottimismo dall’Argentina, ma cattive notizie dalla Spagna”

Nonostante il suo arrivo all’Atletico Madrid soltanto un anno fa, Rodrigo De Paul è di nuovo accostato al Napoli. Il centrocampista argentino, e non lo scopriamo oggi, è sempre piaciuto a De Laurentiis e alla dirigenza partenopea. Sulle frequenze di Tele A, ne ha parlato Paolo Del Genio, noto giornalista.

Ecco le sue parole: “Rodrigo De Paul è un calciatore le cui qualità sono notevoli e non si può mettere assolutamente in discussione”.

“Non ho seguito tutte le partite dell’Atletico Madrid, ma le notizie che mi arrivano dalla Spagna sulle prestazioni del calciatore non sono buone. Invece sono positive per quello che concerne il suo rendimento con la maglia della nazionale argentina. Poi non so se è il calciatore più adatta al gioco di Diego Simeone. A Napoli sono convinto che farebbe bene perché in Serie A ha dimostrato di essere decisivo“.