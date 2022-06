De Rienzo: “Nuovo nome per l’attacco azzurro. Su Osimhen ho saputo una cosa…”

La giornalista sportiva Jolanda De Rienzo in un video su Youtube ha analizzato la situazione del Napoli.

Ecco ciò che ha rivelato:

“Ricordate che ho parlato di Osimhen sui social. Bene ho avuto conferma dalle mie fonti che il presidente del Dortmund si è recato a Napoli per portare la sua offerta al calciatore. Il presidente De Laurentiis non si siede a nessun tavolo di trattativa se la cifra non si avvicina ai 100 milioni. Le offerte per il calciatore ci sono, quindi attenzione alla possibile partenza di Osimhen”.

“Anche Koulibaly ha ricevuto tantissime richieste in questi anni, per lui il club potrebbe fare l’eccezione di sforare il tetto dei tre milioni e firmare il rinnovo a 5-6. I conti sono aperti ma il Napoli è deciso a venire incontro alle richieste del calciatore”

“Su Mertens non chiuderei la porta, è un giocatore che il Napoli vorrebbe trattenere ma non alle cifre richieste. La risposta è stata no grazie ma la prima volontà del belga è rimanere a Napoli. Oltre che Deulofeu, attenzione anche alla pista Brekalo che è appena tornato al Wolfsburg dal Torino”