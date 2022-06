Cerchione sul futuro di Fabiàn: “De Laurentiis non ha bisogno di dirigenti”

Luca Cerchione, giornalista sportivo, ha pubblicato attraverso i suoi social un approfondimento sulla situazione di Fabiàn Ruiz. Il futuro del centrocampista iberico è sempre più incerto e la sua permanenza a Napoli sembra ormai difficile.

Ecco le parole del giornalista: “Un quotidiano (che negli ultimi giorni è stato cassa di risonanza del Napoli) scrive stamane che se Fabian Ruiz non venisse ceduto e non accettasse il rinnovo, verrebbe messo ai margini come accadde con Arek Milik. Ormai Aurelio De Laurentiis non ha bisogno di dirigenti: rende pubblici i suoi messaggi”.