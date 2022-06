Cammaroto: “Tre azzurri hanno chiesto di essere ceduti dal Napoli”

In casa Napoli il calciomercato è più vivo che mai, in entrata come in uscita. Di questo parla Emanuele Cammaroto, esperto di calciomercato, nel suo editoriale per NapoliMagazine.com.

Ecco le sue parole: “Le operazioni in uscita promettono di sbloccare in tempi stretti il mercato in entrata del nuovo Napoli. Giuntoli sta lavorando in queste ore su 6 possibili cessioni, il che – chiariamolo – non significa smobilitare la squadra ma lasciare andare chi non rientra più nei piani, chi ha mercato e chi ha chiesto di partire. In tre hanno chiesto di partire e verranno accontentati. Ounas e Politano sono i primi che in lista di sbarco, come pure Demme, che dovrebbe essere sostituito da un mediano più fisico e in pole resta Tameze del Verona”.

“E poi attenzione a Lozano: il Napoli lo terrebbe volentieri, essendo uscito Insigne. Ma il messicano ha un ingaggio alto e non pare insostituibile. Piace a Gattuso, che lo ha allenato e lo rivorrebbe, così potrebbe arrivare dalla Spagna un’offerta. Il Napoli valuta Lozano 40 milioni trattabili, si accontenterebbe anche di 35 milioni, avendo già ammortizzato una parte del cartellino da tre anni a questa parte. Non è intoccabile neanche Elmas e il Napoli è convinto che arriverà l’offerta giusta: dai 20 milioni in poi può andare via”.