Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano sono al centro di numerosi discorsi inerenti le loro prospettive e il loro futuro, che sia esso in maglia azzurra o meno. Secondo quanto riportato da Sportitalia, a meno di sorprese il Napoli li porterà entrambi in ritiro. Zerbin, in particolare, avrebbe almeno 4/5 richieste: su di lui ci sono tutti i top club di Serie B, tra cui anche il Bari; al momento, però, riparte da Napoli.