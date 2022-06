Rivali del Napoli, l’Inter fa i conti con le cessioni prima di acquistare: due big in partenza

Per autofinanziare il proprio mercato l’Inter sarà costretta a cedere uno dei suoi gioielli. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport, che scrive del forte interessamento del PGS per Skriniar: “Il PSG alza l’offerta. Con la cessione dello slovacco l’Inter finanzierà Milenkovic e poi Odriozola”.

Secondo il quotidiano torinese, il PSG avrebbe aumentato la sua offerta, arrivando a 50 milioni, cifra che però è considerata ancora troppo bassa la proposta tenendo conto che il 15% della rivendita andrà alla Sampdoria.

In caso di partenza del proprio perno della difesa, ci sarà l’affondo decisivo per Milenkovic, con Ausilio già a Londra per incontrare Fali Ramadani. Tante le offerte anche per Denzel Dumfries, con Alvaro Odriozola, messosi in luce a Firenze ma che non verrà riscattato dai Viola, che è considerato dal Real Madrid ‘cedibile’.